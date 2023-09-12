الولايات المتحدة تدرج عملاء وممولين لحزب الله في أمريكا اللاتينية ولبنان على قائمة العقوبات

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، على قائمة العقوبات عملاء وممولي حزب الله الرئيسيين الذين يديرون شبكة في أمريكا الجنوبية ولبنان تدر إيرادات للحزب وتوفر غطاء لوجوده في أمريكا اللاتينية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم بالتعاون مع الشركاء في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات، يؤكد التزام الولايات المتحدة بملاحقة الممولين والداعمين والميسرين الذين يدعمون قدرة حزب الله على تهديد أمن واستقرار وازدهار لبنان والنظام المالي العالمي.

وشدد البيان على أن واشنطن ستواصل جهودها لاجتثاث الشبكات التي من شأنها أن تسيء استخدام الأنظمة المالية الأمريكية والدولية لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه.

وأفاد البيان أنه تم إدراج عامر محمد عقيل رضا ونجله مهدي عقيل الهلباوي وأخيه سامر محمد عقيل رضا فضلا عن شركة الفحم زانجا إس آيه إس وشركة بلاك دايموند وصاحبها علي إسماعيل عجروش.