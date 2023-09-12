بوتين: هناك ضرورة للحفاظ على النظام البيئي الفريد في منطقة الشرق الأقصى الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك ضرورة للاهتمام بالنظام البيئي الفريد في منطقة الشرق الأقصى الروسي، التي تضم أكثر من 60 منطقة طبيعية محمية.

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها في منتدى الشرق الاقتصادي وأذاعتها قناة "روسيا اليوم"، أن الاهتمام بالنظام البيئي الفريد في الشرق الأقصى والحفاظ على الأنواع النادرة من النباتات والحيوانات في المنطقة يجب ألا يغيب عن الأذهان.

وأوضح أنه لا ينبغي أن يكون الشرق الأقصى مجرد منطقة للتطور السريع للاقتصاد والمجال الاجتماعي والبيئة الحضرية، ولكن وراء هذه الخطط والمشاريع يجب ألا نغفل الاهتمام بالنظام البيئي الفريد، والحفاظ على مئات الأنواع النادرة من النباتات والحيوانات.

وأشار بوتين، إلى أنه في إطار المنتدى الحالي، يقام لأول مرة اليوم العالمي للصقور والذي من شأنه الحفاظ على أعداد الصقور وزيادتها.

وقال: "أود أن أشكر زملائنا وأصدقاءنا من الشرق الأقصى والشرق الأوسط. إنهم يولون لهذا الموضوع اهتماما متزايدا. ونحن بالطبع سنتعاون معكم من أجل تطوير هذا الموضوع الإنساني البحت، ولكنه مثير جدا للاهتمام".

