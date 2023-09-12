التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لموجات الطقس السيئ

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن بعض محافظات الجمهورية تتعرض لموجات غير مستقرة من الطقس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المناطق تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية أخذت استعدادها من خلال غرفة العمليات للتدخل السريع في حالة الطوارئ، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بما يحقق السيولة المرورية في كافة طرق الإسكندرية حال هطول الأمطار.

وأكد أن يجري توعية المواطنين بتقليل التحركات بالسيارات خلال هطول الأمطار، مضيفًا أن هناك تمركز للسيارات التابعة لشركة الصرف الصحي من أجل شفط المياه تحسبا لأي طارئ .