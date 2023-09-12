انطلاق مباراة منتخب مصر وتونس الودية

انطلق الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لكرة القدم ونظيره منتخب تونس الودية المقامة علي ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة الامم الافريقية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل فريقه لمباراة تونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم افريقيا 2023.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.