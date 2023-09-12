ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق مباراة منتخب مصر وتونس الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلق الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لكرة القدم ونظيره منتخب تونس الودية المقامة علي ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة الامم الافريقية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل فريقه لمباراة تونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم افريقيا 2023.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام.
خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

منتخب مصر انطلاق مباراة تونس
ads