محافظة قنا تنكس الأعلام على ضحايا المغرب وليبيا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تنكيس الأعلام المرفوعة على جميع الهيئات الحكومية والمديريات الخدمية والمبانى الجامعية والمدارس التابعة للمحافظة، لمدة 3 أيام مع إلغاء اقامة الاحتفالات والأنشطة خلال فترة الحداد، تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية، تضامنًا مع الأشقاء بدولتى المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

ووجه محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد خلال الفترة الحالية، ومنع كافة الاجازات بجميع مستشفيات المحافظة، وتوفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ ومضادات السموم وماسكات الأكسجين والأمصال مع زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين داخل المستشفيات، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، علي ان تستمر رفع درجة الاستعداد حتى إنتهاء تأثير بقايا العاصفة دانيال على كافة محافظات الجمهورية، والذى بدء منذ أمس الاثنين وأثر على عدد من محافظات الجمهورية.