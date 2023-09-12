البحيرة.. "محلية كفر الدوار" تناقش الآثار الصحية والبيئية والاقتصادية لحرق المخلفات الزراعية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة برئاسة على دومة، ندوة توعوية بمخاطر حرق قش الأرز وذلك بحضور لفيف من ممثلين عن كافة الجهات المعنية ( الاداره الزراعيه بكفرالدوار - الاوقاف والادارة الصحيه - التربيه والتعليم ، ورؤساء القري ومديري الجمعيات الزراعية).

وتناولت الندوة الحديث عن أضرار حرق قش الأرز، وما تسببه السحابة السوداء من أضرار للإنسان والبيئة، وكيفية الإستفادة من قش الأرز من خلال صناعة الأعلاف و السماد، والدعم الذي توفره وزارة البيئة للإستفادة من المخلفات الزراعية.

و أكد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة على الأهمية الاقتصادية لقش الأرز والاضرار الصحية والبيئية الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية مشيراً الى إنه تم تغليظ العقوبة وفقاً لقانون 202 لسنة 2020 كما اشار أيضا إلى تشغيل مصنع الألواح الخشبية بإدكو والذى سيستقبل هذا العام قش الأرز لإنتاج الألواح الخشبية.

يأتي ذلك فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف إعلامياً " بظاهرة السحابة السوداء " ومن خلال تكثيف برامج التوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة والقيمة الإقتصادية من إعادة تدويرها فى ظل ظروف مناخية مستجدة تستوجب تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية للتصدى لحرق المخلفات الزراعية.