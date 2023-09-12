احتجاجات كبرى في إسرائيل مع نظر المحكمة العليا في الطعن على القيود القضائية

بدأ قضاة المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء الاستماع إلى التماسات ضد جزء رئيسي من الإصلاح القضائي للحكومة اليمينية الذي يحد من صلاحيات المحكمة ، وهو تطور يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.

للمرة الأولى، اجتمعت لجنة من القضاة الخمسة عشر يوم الثلاثاء لمناقشة ثمانية طلبات تهدف إلى إلغاء بند "المعقولية"، الذي أقره الكنيست في يوليو، والذي ألغى قدرة المحكمة العليا على نقض قرارات الحكومة.

وتضع جلسات الاستماع كبار القضاة في البلاد في وضع يسمح لهم باتخاذ القرار بشأن أدوارهم. وأشارت الحكومة إلى أنها لن تمتثل إذا ألغت المحكمة القانون، وهي المرة الأولى التي تلغي فيها "القانون الأساسي" شبه الدستوري. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تغرق إسرائيل في مياه سياسية وقانونية مجهولة؛ وقد حذر الرئيس الصوري، إسحاق هرتسوغ، مراراً وتكراراً من نشوب حرب أهلية.

وتجمع المتظاهرون خارج مبنى المحكمة في القدس مع بدء الجلسة، وقرعوا الطبول وأطلقوا الصافرات وهتفوا ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية. وانضم إليهم في وقت لاحق بالمئات عشرات من الناشطين اليمينيين الذين هتفوا "الشعب هو السيد" ورفعوا لافتات تعلن أنهم صوتوا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وليس لرئيسة المحكمة العليا إستر حايوت.

وقالت نوا ساتاث، المديرة التنفيذية لجمعية الحقوق المدنية في أفغانستان بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية : "نحن بالفعل في أزمة دستورية: لم يخف وزراء الحكومة نواياهم بإقالة حراس البوابة مثل المدعي العام وبدلاً من ذلك رشحوا أشخاصًا سيوفرون لهم الحماية". إسرائيل، التي قدمت مذكرة صديق إلى المحكمة العليا مع 37 منظمة أخرى لحقوق الإنسان.

وتقول المحكمة العليا إنها لن تلغي قانونًا أساسيًا إلا في ظروف استثنائية. حجتنا للقضاة هي أنهم بحاجة إلى النظر إلى الصورة الكاملة هنا، وليس فقط على أساس كل حالة على حدة. إن مجموع هذه التغييرات والقوانين التي أصدرها التحالف سوف يقوض هياكلنا الديمقراطية.

ومن الممكن أن يتم إصدار الحكم في أي وقت خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولكن تمت مراقبة الجلسة الافتتاحية للجلسة عن كثب بحثًا عن أدلة أولية حول الاتجاه الذي سيتبعه القضاة. وتضم قضاة ليبراليين ومحافظين.

وقالت حايوت مخاطبة الممثلين القانونيين للحكومة: من الواضح أنكم تعتقدون أن واجب التصرف بشكل معقول ينطبق على الحكومة ووزرائها ولكن من يتأكد من أنهم يفعلون ذلك بالفعل؟

وبناء على طلب من شركائه الجدد في الائتلاف، قدم نتنياهو حزمة من التغييرات القضائية الشاملة عندما عاد إلى منصبه في ديسمبر. ويهدف التشريع إلى الحد من نفوذ المحكمة العليا، التي طالما ادعى اليمين الإسرائيلي أنها متحيزة وقوية للغاية بالنسبة لهيئة غير منتخبة.

وندد منتقدون بالتغييرات المزمعة، بما في ذلك الحد من قدرة المحكمة على إلغاء القوانين ومنح السياسيين مزيدًا من السيطرة على التعيينات القضائية، ووصفوها بأنها انتزاع شفاف للسلطة من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الأعراف الديمقراطية ومساعدة نتنياهو في مكافحة تهم الفساد، وهو ما ينفيه نتنياهو.

كان بند "المعقولية" هو العنصر الأول في الإصلاح القضائي الذي تم إقراره ليصبح قانونًا، على الرغم من ثمانية أشهر من المعارضة المستمرة من أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.

لقد أدت هذه المقترحات إلى تقسيم إسرائيل على أسس دينية وعرقية وطبقية، وألقت بالجيش في حالة من الفوضى، وألحقت أضراراً بالشيكل، وأدت إلى قلق عام بشأن الصحة الديمقراطية للبلاد من جانب الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع القليلة المقبلة، من المقرر أن تستمع المحكمة العليا أيضًا إلى التماسات ضد تشريعين آخرين متنازع عليهما بشدة، أقرهما ائتلاف نتنياهو الذي يضم الأحزاب اليمينية والدينية، والذي يقول النقاد إنه يهدف إلى حماية منصب رئيس الوزراء وحلفائه السياسيين.

وقال وزير العدل ياريف: "إن مجرد النقاش حول إمكانية إلغاء القوانين الأساسية، التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وإمكانية إعلان عجز رئيس الوزراء، هو ضرر فادح للحكومة من قبل الشعب". وقال ليفين، مهندس المقترحات القضائية، صباح الثلاثاء.

“المحكمة، التي ينتخب قضاتها أنفسهم خلف أبواب مغلقة وبدون بروتوكول، وضعت نفسها فوق الحكومة، وفوق الكنيست، وفوق الشعب، وفوق القانون هذا الوضع يتعارض تمامًا مع الديمقراطية. إنه يعني محكمة بلا ضوابط وتوازنات على الإطلاق”.

وانتهت محادثات التسوية بين الحكومة وأحزاب المعارضة التي توسط فيها هرتسوغ مراراً وتكراراً إلى طريق مسدود، ولكن قبل جلسة الثلاثاء، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن محاولات جديدة خلف أبواب مغلقة.

وقال نتنياهو إنه يهدف إلى التوصل إلى إجماع وطني لاستعادة توازن القوى بين فروع الحكومة. ولم يذكر ما إذا كان سيحترم قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي يلغي شرط "المعقولية".