نائب محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة من وزارة الشباب والرياضة

استقبل اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، لجنة من وزارة الشباب والرياضة خلال زيارتها الي محافظة شمال سيناء لتفقد عدد من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، في حضور إيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة.

وتضم اللجنة كلا من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عمرو حداد مساعد الوزير، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم، جيهان عزت مدير عام ريادة الاعمال والمشروعات، نانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية.

وتقوم اللجنة خلال زيارتها الي محافظة شمال سيناء بتفقد اندية النشء في المدارس ضمن مبادرة انت الاغلي وتفقد ملعب قرية الجورة بالشيخ زويد وتفقد عدد من الأنشطة والفاعليات الرياضية بالمركز وتفقد ملعب الظهير بالشيخ زويد وحضور عدد من الفاعليات والأنشطة والمبادرات الرياضية وتفقد مركز شباب الشيخ زويدوتفقد معرض المنتجات التراثية والحرف اليدوية وتفقد القافلة الطبية في مركز شباب الكوثر.