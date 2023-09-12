محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة

افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الثلاثاء معرض" أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة فى متناول الجميع و المقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والمحاسب أحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا ونائبه المهندس أحمد حسن أبو الليل و اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا وعدد من مسئولى الجهات ذات الصلة.

وأكد المحافظ على إقامة عدد من المعارض المماثلة بمراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة "كلنا واحد " للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط و ملابس و أحذية و أدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجها مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة و الالتزام بها طوال أيام المعرض .

01 (9)

01 (10)

01 (8)

01 (7)

01 (6)

01 (3)

01 (2)