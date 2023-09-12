زي النهارده.. وفاة الفنانة "جمالات زايد"

اشتهرت بأدوار المرأة الثرثارة التي لا تستمع بقدر ما تتكلم، فهي تجيد الكلام في حد ذاته بصرف النظر عن المضمون.

في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر 1980م توفيت الفنانة "جمالات زايد".

ولدت الفنانة جمالات زايد في عام 1919م، لأسرة فنية حيث ان اختها هي الفنانة الكبيرة امال زايد والدة الفنانة معالي زايد.

بدأت جمالات زايد مشوارها مع التمثيل من خلال الاذاعة التي اشتهرت فيها بدور «أم بندق» في فرقة «ساعة لقلبك» وايضاً دور «أم علي» في اشهر مسلسل اذاعي «عيلة مرزوق افندي».

تزوجت جمالات من الممثل محمد الديب، وعملت معه فى مسرح الريحانى ثم عملت فى مسرح نجم الكوميديا إسماعيل يس، وتميز أداؤها بإتقان الكوميديا فيما يشبه الفنانة زينات صدقى فجسدت أدوار السيدة العانس، والثرثارة والخاطبة والخادمة والداية والزوجة النكدية أو أي من الأنماط الشعبية التي تعودنا عليها من، أو الخاطبة أو غير ذلك من الأدوار الكوميدية المميزة.

بدأت الفنانة رحلتها إلى السينما بفيلمي «كازينو اللطافة» مع سامية جمال ومحمد عبدالمطلب عام 1947م، ولكنها اشتهرت في أفلام: «فاطمة وماريكا وراشيل» مع مديحة يسري ومحمد فوزي عام 1949م، «ورد الغرام» مع ليلى مراد ومحمد فوزي عام 1951، «الآنسة حنفي» مع إسماعيل يس وزينات صدقي عام 1954، «سر طاقية الإخفاء» مع عبدالمنعم إبراهيم عام 1959م، وبالإذاعة اشتهرت أيضاً اشتهرت بأدوارها مثل: أم علي في «عيلة مرزوق أفندي»، وأم بندق في أطول مسلسل إذاعي يذاع حتى الآن وهو«ساعة لقلبك».

توفيت الفنانة في 12 سبتمبر عام 1980م تاركة وراءها فنا راقيا محترما.