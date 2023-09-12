معلول أساسيًا.. تشكيل منتخب تونس لمواجهة مصر الودية

أعلن جلال قدري المدير الفني لمنتخب تونس، عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر الودية.ويلتقي منتخب مصر مع شقيقه التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي.

ويتواجد النجم علي معلول لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس أمام منتخب مصر.

ويتكون تشكيل منتخب تونس لمواجهة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، علي عبدي، ياسين مرياح، علي معلول، وجدي كشريدة.

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس سخيري، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إلياس أشوري، يوسف المساكني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: بشير بن سعيد، معز حسن، يان فاليري، أسامة حدادي، علاء غرام، سامي شوشان، حمزة رفيعة، حنبعل المجبري، عمر العيوني، محمد أنس حاج، إلياس سعد، نادر غندري، سيف الله لطيف، هيثم جويني.