محمد صلاح يقود هجوم الفراعنة أمام تونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تشكيل فريقه لمباراة تونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم افريقيا 2023.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال، على جبر، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

وكان قد حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.