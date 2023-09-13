اليوم.. الزمالك يغادر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي فى كأس الكونفيدرالية

تغادر بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء فى طريقها إلى تنزانيا، وذلك لخوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي والمقرر له يوم 16 من الشهر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التى يشارك فيها الزمالك بعدما حصد المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدورى فى الموسم الماضى.

ويرغب الزمالك فى التتويج بكأس الكونفيدرالية لاستعادة اللقب الذي توج به الفريق الأبيض فى المرة الأخيرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

وتضم قائمة الزمالك فى الكونفيدرالية كلاً من: محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، حمدى علاء، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالقاهرة أحد أيام 29 - 30 سبتمبر - 1 أكتوبر المقبل.