صلاح عبدالله لـ"البوابة نيوز": عادل إمام نجم النجوم ومحمد صبحى صاحب فضل عليا

وصف الفنان صلاح عبدالله على تكريم الدكتور يحيى الفخرانى للفنان عادل إمام فى إفتتاح مهرجان القاهرة للدراما باللفته الطيبة بين نجمين كبار فى عالم الفن، إلى جانب سعادته بإطلاق إسم عادل إمام على دورة المهرجان القومى للمسرح الأخيرة لما يمثل تكريم لنجم كبير يتسحق كل الاحترام.

وأضاف عبدالله فى حواره مع "البوابة نيوز":عادل إمام ده نجم النجوم ويستحق كل حاجه تقدير وإحترام،مسيره عظيمه من العطاء الفنى والإخلاص لمهنته، فنان كبير وتاريخ فنى لم ولن يأتى مثله ليس فقط عربيا ولكن على مستوى العالم، كيف يستطيع فنان أن يستمر على رأس الهرم الفنى فى القمه عدد السنوات المتتالى هذا، وأيضا بمحتوى فنى يخدم ويهتم لقضايا المواطن والمجتمع، مسيرة فنية وتاريخ فنى بستحق عليه كل التقدير والاحترام والتكريمات".

وعن الفنان محمد صبحى، كشف الفنان صلاح عبدالله عن دوره الكبير فى حياته وأنه صاحب فضل عليه فى إكمال مشواره بالتمثيل بشكل إحترافى، وأنه تلميذ لمسرح محمد صبحى وله الشرف فى ذلك.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل “سفاح الجيزة”، بطولة أحمد فهمى، ركين سعد، صلاح عبدالله، باسم سمرة، داليا شوقى، والإخراج هادى الباجورى.