بالفيديو.. أمين الفتوى: ضحايا المغرب وليبيا شهداء عند الله 

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ضحايا زلزال المغرب وعاصفة دانيال فى المغرب، شهداء ولهم أجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، موضحا أن كثير منهم مات تحت الهدم أو الغرق.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، بالحديث النبوى، من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد وفى الهدم شهيد.

ودعا بأن يرحم الله الشهداء ويتغمدهم فى رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يشفى المصابين وأن يعيد العالقين.