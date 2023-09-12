ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: ضحايا المغرب وليبيا شهداء عند الله 

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ضحايا زلزال المغرب وعاصفة دانيال فى المغرب، شهداء ولهم أجر الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، موضحا أن كثير منهم مات تحت الهدم أو الغرق. 
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، بالحديث النبوى، من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد وفى الهدم شهيد. 
ودعا بأن يرحم الله الشهداء ويتغمدهم فى رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يشفى المصابين وأن يعيد العالقين.

الدكتور محمد عبد السميع دار الإفتاء المصرية زلزال المغرب عاصفة دانيال
ads