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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل التعليم بالدقهلية يعقد اجتماعا مع مديرى إدارة التخطيط والمتابعة واللامركزية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد اليوم الثلاثاء ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إجتماعا موسعا مع مديرى إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية حمزة صبري عثمان و محمد عبيد و السيد محمدين مسئول اللامركزية بالمديرية و مسئولي التخطيط والمتابعة بالادارات التعليمية و مسئولي اللامركزية بالادارات التعليمية .

فى بداية الاجتماع رحب وكيل الوزارة بالسادة الحضور وأكد ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وشدد على الانتهاء من الصيانة البسيطة وسلفة اللامركزية ومراقبة تنفيذها .

كما أكد على سرعة إدخال المدارس الجديدة لمنظومة التعليم كما أكد على المرور على كافة المدارس وتنفيذ القرارات الوزارية وسرعة الرد على جميع المكاتبات سواء الواردة بالبريد أو عن طريق الواتس وإنجاز كافة المهام في الوقت المحدد لها .

واختتم الاجتماع بالشكر لهم على المجهود المبذول متمنيا مزيد من الجهد والعطاء.

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الدقهلية العام الدراسي الجديد وكيل وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم أستقبال العام الدراسي الجديد
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