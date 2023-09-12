إعدام 599 كجم من المنتجات الغذائية في حملات على 61 منشأة غذائية بالدقهلية

قام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بتشكيل حملات متعددة من مفتشي الهيئة بالفرع وبالتعاون مع الجهات الرقابية حيث قامت تلك الحملات بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تحت شعار غذاء آمن لغد مفعم بالصحة واستكمالا للحملات المكثفة التى تشنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوجيهات من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإحكام الرقابة علي المنشآت وضبط الأسواق.

وقد أسفرت نتائج تلك الحملة عن تحرير (٣٥) محضرًا لـ(٦١) منشأة غذائية، وإعدام (٥٩٩) كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة وكذلك (١١) لترًا من الزيت والألبان؛ وذلك للتغير في الخواص الطبيعية وتلفها.

وتأتى تلك الحملات تماشيا مع تعظيم دور الدولة المصرية والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن لهم.

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