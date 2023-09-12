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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 599 كجم من المنتجات الغذائية في حملات على 61 منشأة غذائية بالدقهلية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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قام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بتشكيل حملات متعددة من مفتشي الهيئة بالفرع وبالتعاون مع الجهات الرقابية حيث قامت تلك الحملات بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق المحافظة. 

جاء ذلك تحت شعار غذاء آمن لغد مفعم بالصحة واستكمالا للحملات المكثفة التى تشنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوجيهات من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإحكام الرقابة علي المنشآت وضبط الأسواق.

وقد أسفرت نتائج تلك الحملة عن تحرير (٣٥) محضرًا لـ(٦١) منشأة غذائية، وإعدام (٥٩٩) كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة وكذلك (١١) لترًا من الزيت والألبان؛ وذلك للتغير في الخواص الطبيعية وتلفها.

وتأتى تلك الحملات تماشيا مع تعظيم دور الدولة المصرية والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن لهم.

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الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية محافظة الدقهلية الدقهلية
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