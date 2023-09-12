علي زعزع ينتظم في تدريبات فيوتشر استعدادا لمواجهة سينجيدا التنزاني

انتظم علي زعزع لاعب فريق فيوتشر، في التدريبات الجماعية للفريق ،مساء اليوم الثلاثاء، عقب عودته من معسكر منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها ١٧ سبتمبر الجاري بتنزانيا.

ومن المقرر أن تتجه بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى تنزانيا فجر الخميس المقبل استعداداً لخوض المباراة.

كان فريق فيوتشر قد أعلن رحيل علي ماهر مدرب الفريق بنهاية الموسم الماضي وتولي بديلا له المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وعمل ريكاردو فورموسينيو كمساعد مدرب مع المدرب العالمي جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب فرق ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.