الزمالك يخوض مرانه الختامي قبل السفر لتنزانيا غدًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض مران غدا الأربعاء على ملعب نادي زد.

وكان يرغب الجهاز الفني فيخوض مران الأربعاء والأخير قبل سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا على ملعب من النجيل الصناعي، قبل أن يتم الاستقرار على خوضه بملعب زد بمدينة الشيخ زايد .

ويختتم الزمالك تدريباته غدا الأربعاء، على أن تغادر بعثة الفريق القاهرة، مساء الغد متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقص فريق الزمالك شريط مبارياته بالدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة نارية في الجولة الأولي للدور الأول وذلك أمام بيراميدز، وذلك بداية من 18 سبتمبر الجاري.

وفي الجولة الثانية يلعب الزمالك أمام المقاولون، ثم يلتقي في الجولة الثالثة أمام البنك الأهلي، وفي الجولة الرابعة مع سموحة، وفي الجولة الخامسة مع إنبي، ويلعب في الجولة السادسة مع فريق زد .

وفي الجولة السابعة مع فريق فيوتشر، والثامنة مع فريق الاتحاد السكندري، والتاسعة مع فريق المصري البورسعيدي .

ثم في الجولة العاشرة مع الأهلي في مباراة القمة، وفي الجولة الحادية عشر يلعب الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا، ثم يلتقي فاركو في الجولة الـ 12 .