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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسا وزراء التشيك وكوريا الجنوبية يعربان عن قلقهما إزاء استفزازات كوريا الشمالية

بيتر فيال
بيتر فيال
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عبر رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ونظيره الكوري الجنوبي هان دوك سو عن قلقهما إزاء استفزازات كوريا الشمالية.

وأكد رئيسا الوزراء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في العاصمة براغ اليوم الثلاثاء أورده راديو (براغ الدولي) على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ردا قويا.

وبحث الزعيمان اليوم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقر حكومة التشيك من بينها الطاقة النووية والوضع في أوكرانيا، حيث أعربا عن رغبتهما في العمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا وإرساء السلام.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية تعد حاليا ثالث أكبر شريك تجاري غير أوروبي للتشيك بعد الصين والولايات المتحدة.

التشيك كوريا الشمالية كوريا الجنوبية استفزازات الاهتمام المشترك
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