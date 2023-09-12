رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يكرم النائب أحمد عثمان

كرم "أكرم الشافعي" رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، المهندس النائب "أحمد عثمان" عضو مجلس النواب والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، على إدارته وقيادته الحكيمة للغرفة التجارية من 2019 حتى 2022، ودعمه الدائم المتواصل للغرفة التجارية حتى الآن.

شكر "أكرم الشافعي"، النائب "أحمد عثمان"، على إنهاء العديد من الملفات الشائكة والمشكلات الخاصة بالغرفة، وتوفير مكان مخصص مايقرب من ٢٠٠٠ متر لإنشاء مبنى خاص بالغرفة التجارية داخل نادي المنتزة بالإسماعيلية.

ووجه النائب المهندس "أحمد عثمان"، الشكر والتقدير لمجلس إدارة الغرفة التجارية، على تكريمه وتسليمه درع الغرفة التجارية.

كما أكد "عثمان" أن محافظة الإسماعيلية أسرة واحدة، تحتوي على العديد من القيادات الحكيمة، التي تعمل على رفع مستوى الخدمات داخل كافة مؤسسات المحافظة، وأشار إلى إن أعضاء مجلس النواب تعمل على إنهاء ملف التصالح خلال الفترة المقبلة.