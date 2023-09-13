برنامج خاص لـ«موديست» لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي برنامج تدريب خاص للمهاجم الجديد الفرنسي أنتوني موديست؛ لتجهيزه لقيادة الهجوم الأحمر فى مواجهة السوبر الأفريقى رغم أن اللاعب لم يتدرب مع الفريق إلا مرة واحدة قبل السفر إلى السعودية بعدما وقع اللاعب على العقود للقلعة الحمراء أمس الإثنين.

ونجح مسئولو النادي الأهلى فى تسجيل «موديست» ضمن قائمة الـ18 لاعبًا فى مباراة السوبر وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى والتى تمنح أي فريق أحقية إضافة أو استبدال أي لاعب فى القائمة المرسلة، قبل 48 ساعة من المباراة، حيث وصلت البطاقة الدولية للاعب الفرنسى أمس الثلاثاء.

فى نفس السياق، حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق اتحاد العاصمة الجزائري لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق ووضع خطة مباراة السوبر من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقي ليكون أفضل بداية للموسم الجديد قبل بداية حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الجارى أمام سان جورج الإثيوبي.

من ناحية أخرى، طلب مارسيل كولر من إدارة الأهلي سرعة ضم طبيب جديد للجهاز الفني بعد رحيل تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبى السابق، خاصة أن الفريق لجأ إلى أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين لحل الأزمة بعد الرحيل المفاجئ لطبيب الفريق.

وكشفت مصادر داخل النادى الأهلي لـ«البوابة»، أن كولر أعرب عن غضبه من الرحيل المفاجئ للدكتور تامر أبو العينين طبيب الفريق خاصة أن التوقيت كان صعبًا وفي ظل وجود أكثر من لاعب مصاب ويؤدي البرنامج التأهيلي.

وأضاف المصدر، أن كولر تبرأ من أزمة رحيل طبيب الفريق، وأنه لم يكن هناك أي خلاف فى وجهات النظر مع «أبو العينين» ولم يطلب رحيله، خاصة أنه كان يؤدي عمله بشكل جيد.