ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجماعة الارهابية تواصل بث سمومها واختلاق الأخبار الكاذبة عن مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لا تكف جماعة الإخوان الإرهابية عن سعيها في ترويج الشائعات التي تحاول النيل من جهود الدولة المصرية في تحسين حياة المواطن، وآخر تلك الشائعات هي نشر فيديوهات ملفقة كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التى يدعى إنها خاصة بهم

في نفس السياق  صرح مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تناولها أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج غير حقيقية ومختلقة . 

واضاف أن ذلك يأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام . 

 ويؤكد المصدر أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الإدعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتريا المركز ويحضرون جلسات المحاكمة فى القضايا المتهمين فيها ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها ،  وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها.

جماعة الاخوان الارهابية إثارة البلبلة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ads