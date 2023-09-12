الجماعة الارهابية تواصل بث سمومها واختلاق الأخبار الكاذبة عن مراكز الإصلاح والتأهيل

لا تكف جماعة الإخوان الإرهابية عن سعيها في ترويج الشائعات التي تحاول النيل من جهود الدولة المصرية في تحسين حياة المواطن، وآخر تلك الشائعات هي نشر فيديوهات ملفقة كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التى يدعى إنها خاصة بهم

في نفس السياق صرح مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تناولها أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج غير حقيقية ومختلقة .

واضاف أن ذلك يأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام .

ويؤكد المصدر أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الإدعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتريا المركز ويحضرون جلسات المحاكمة فى القضايا المتهمين فيها ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها.