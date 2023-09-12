ممر شرفي لرئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية بعد تجديد الثقة له

نظم العاملون في محكمة جنوب دمنهور، مقرها مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ممرًا شرفيًا لتكريم المستشار مينا مدحت محروس لوقا، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب دمنهور، وذلك عقب سماع نبأ صدور قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بتجديد فترة ثالثة للمستشار مينا مدحت محروس لوقا رئيس الاستئناف لرئاسة محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، وذلك عقب التطوير الذي شمل جميع المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور خلال فترة رئاسته للمحكمة.

وفي مشهد مؤثر، وقف العشرات من العاملين في المحكمة في الممر الشرفي، في انتظار حضور المستشار مينا مدحت في الصباح الباكر، عندما وصل، فوجئ بتجمعهم وهم يوجهون له التحية والتهاني على التجديد له رئيسا للمحكمة للعام الثالث على التوالي.

وأكد موظفى محكمة جنوب دمنهور عن مدى حبهم واحترامهم للمستشار مينا مدحت محروس لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور، لما لمسوه من روح التعاون والود خلال فترة رئاسته للمحكمة، مؤكدين على شكرهم لوزير العدل المستشار عمر مروان على تجديد الثقة للمستشار مينا مدحت محروس لوقا الجهود للجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة عمله، مشيرين الى أن مكتب رئيس المحكمة مفتوح للجميع سواء من العاملين او المواطنين وذلك من أجل حل مشاكلهم.

وقد شهدت قطاعات وزارة العدل جميعها طفرة غير مسبوقة من التطوير والانجاز على جميع الاصعدة وذلك في عهد المستشار عمر مروان وزير العدل منها محكمة جنوب دمنهور الابتدائية والتي قام المستشار مينا مدحت محروس لوقا رئيس المحكمة وفريق العمل بالمحكمة من ادارة هندسية وتطوير تقني ومتابعة تنفيذ توجيهات وزير العدل والتي تمثلت في تطوير شامل من حيث المنشآت وميكنة جميع المحاكم الجزئية بمحكمة جنوب دمنهور والذى يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والمتقاضين، وحل المشاكل بأسرع وقت ممكن، وتطوير القطاع القضائي حيث تم الانتهاء من إدخال جميع المحاكم الجزئية التابعة لمحكمة جنوب دمنهور وعددها 7 محاكم المنظومة القضائية الإلكترونية حيث تهدف جهود التطوير والتحديث في مجال الإجراءات القضائية إلى تحقيق تكامل إلكتروني يمكن جميع المواطنين من الوصول إليه، تلك المبادرة تسهم بشكل كبير في تحويل نظام التقاضي من النطاق الورقي التقليدي إلى نظام إلكتروني متكامل، وبذلك تعزز فعالية وسرعة تنفيذ العدالة وتحقق العدالة الناجزة.

كما شهدت محكمة جنوب دمنهور تطوير شامل لمحاكم الدلنجات، شبراخيت، ووادي النطرون ، حيث تم اعادة تأهيل المباني وإعادة تأهيلها، وكذلك اضافة بعض المباني من أجل استيعاب الأعداد المترددين على المحاكم وكذلك إدخال العمل بالمكاتب الامامية فى جميع المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور،وذلك ليتمكن المواطنون من الاستفادة من تحسينات القطاع القضائي وتقديم الخدمات بشكل أفضل، و تسهيل الوصول للمواطنين وتيسير إجراءاتهم، خلال تعاملاتهم مع المحاكم، وكذلك جارى رفع كفاءة محكمة كوم حمادة،كما تم البدء في تنفيذ محكمة بدر والتخطيط لتنفيذ محكمة النوبارية.