تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوى بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوى.

وقال بيان للإدارة العامة، ان ذلك يستلزم الغلق الكلى فى الإتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد على فهمى مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازى لمحور المشير ، بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.