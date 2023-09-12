قبل المولد النبوي.. الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول بتقديم الطعام للفقراء

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى الاختفال بالمولد النبوي الشريف، الأمر الذي ينتظره المسلمين في شتى ربوع الأرض احتفالا بسيد الخلق، فيما يحتفل به آخرون بطريقة آخرى.

سالم أبو العلا الشاب العشريني يستقبل المولد النبوي بالمزيد من الطعام الذي يقدمه للفقراء في المائدة الدائمة طوال العام، حيث يقول إن والده يحرص على إعداد هذه الوجبات وتوزيعها يوميا منذ سنوات طويلة، وذلك حبا في الحسين ابن علي وزواره الذين يأتون من كل مكان، حيث يحرص سالم على أن لا يقوم بطهي هذه الوجبات سوى هو أو والده فقط، وذلك لضمان جودتها.

وأضاف سالم إنهم يعدون يوميا ثلاث وجبات " فطار وغداء وعشاء"، يكون الفطار عبارة عن جنبة وفول وعيش، والغداء أرز وخضار ولحوم وسلطات، إذ يقدم العديد من الأثرياء المعونات لمواصلة هذا العمل الخيري الذي يحرص عليه الرجل الخمسيني ونجله الشاب.