إفريقية النواب تدعو المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بإسوان، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، وإعلان الحداد ثلاثة أيام، نتيجة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدة أن مصر في عهد الرئيس لا تتوانى لحظة في تقديم الدعم و المساندة للأشقاء عند تعرضهم لأي مخاطر أو أزمات.



وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي لكافة أجهزة الدولة والتي تأتي في مقدمتها القوات المسلحة لتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، يأتى انطلاقاً من الدور المصرى الأنساني تجاه الأشقاء في الدولتين، وتقديم الدعم والتضامن معهم فى أوقات المحن والأزمات والكوارث، فضلا عن أهمية تلك المساعدات في تخفيف الأعباء عن كاهل الاشقاء ودعمهم في مواجهة التحديات.



وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر تربطها علاقات طيبة وآواصر محبة تاريخية بالبلدين الشقيقين ترجع جذورها لمئات السنين، لافته إلى أن تلك العلاقات تحظى باحترام من جانب البلدين، الأمر الذي يجعل الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدات من شأنها دعم وتخفيف الأعباء عنهم في محنتهم التي يمرون بها جراء الزلزال والإعصار.

وأكدت نائبة أسوان، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية التي سارعت في تقديم الدعم للأشقاء في المغرب وليبيا، وتخفيف آثار الزلزال والأعصار المدمرين الذي لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوعه، في إطار مد يد العون للأشقاء في مختلف الظروف والمحن.

وناشدت النائبة نيفين حمدي، الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان، لسرعه تقديم يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الاشقاء في ليبيا والمغرب، ودعمهم بكافة أشكال الدعم والمسانده حتي يتجاوزون محنتهم بكل خير وسلام.

وتقدمت نائبة حماة الوطن، بأسمها وبأسم أهالي وأبناء محافظة أسوان، بخالص العزاء والمواساة للاشقاء في المملكة المغربية الشقيقة وإلى الشعب الليبي الشقيق، داعيه المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم علي المصابين بالشفاء العاجل .