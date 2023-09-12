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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد جديد للسوبر المصري السعودي لكرة اليد بين الزمالك والنور

يد الزمالك
يد الزمالك
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أعلن اتحاد كرة اليد السعودي، اليوم الثلاثاء، موعدا جديدا للسوبر المصري السعودي لكرة اليد بين الزمالك والنور السعودي، أبطال الدوري .

وتقرر أن يقام اللقاء يوم 5 نوفمبر المقبل، على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف .

وكان اتحاد كرة اليد المصري قد أعلن أن اللقاء يوم 4 نوفمبر، إلا أن الميعاد النهائي حاليا أصبح 5 نوفمبر خاصة وأن السعودية هى التي ستستضيف المباراة .

واستقر فرق يد الزمالك  على عدم خوض بطولة أفريقيا والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلي 7 أكتوبر المقبل .

ويأتي اعتذار الزمالك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تمنعه من حجز تذاكر وفنادق للمشاركة في البطولة بالكونغو بالإضافة لمكافآت للاعبين حال الفوز في كل مباراة .

وخسر فريق يد الزمالك مؤخرا، أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية التي أقيمت بالسعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.

اتحاد كرة اليد السعودي الزمالك النور السعودي أيمن مصطفى
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