موعد جديد للسوبر المصري السعودي لكرة اليد بين الزمالك والنور

أعلن اتحاد كرة اليد السعودي، اليوم الثلاثاء، موعدا جديدا للسوبر المصري السعودي لكرة اليد بين الزمالك والنور السعودي، أبطال الدوري .

وتقرر أن يقام اللقاء يوم 5 نوفمبر المقبل، على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف .

وكان اتحاد كرة اليد المصري قد أعلن أن اللقاء يوم 4 نوفمبر، إلا أن الميعاد النهائي حاليا أصبح 5 نوفمبر خاصة وأن السعودية هى التي ستستضيف المباراة .

واستقر فرق يد الزمالك على عدم خوض بطولة أفريقيا والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلي 7 أكتوبر المقبل .

ويأتي اعتذار الزمالك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تمنعه من حجز تذاكر وفنادق للمشاركة في البطولة بالكونغو بالإضافة لمكافآت للاعبين حال الفوز في كل مباراة .

وخسر فريق يد الزمالك مؤخرا، أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 31-30، وذلك ضمن مباراة نهائي البطولة العربية للأندية التي أقيمت بالسعودية وتؤهل لكأس العالم للأندية المقبل.

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.