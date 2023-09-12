بعثة السباحة بالزعانف تغادر إلى اليونان لخوض ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

غادرت بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف مطار القاهرة الدولي متجهة إلى اليونان للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة في اليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمشاركة 24 دولة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و6 سباحات.

ويمثل منتخب الرجال كلا من: "سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام" فيما تضم قائمة السيدات: "جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي".

ويقود المنتخب في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى. ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة. واستطاع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الحصول على تأشيرات عدد من اللاعبين من السفارة اليونانية اليوم .

ومن المنتظر الحصول على تأشيرات أربعة لاعبين والحكم الدولي غدًا ولحاقهم بالبعثة. ويعتبر الاتحاد المصري للسباحة بالزعانف هو صاحب نصيب الأسد في ميداليات مصر بالدورة حيث حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر ال 11 ميدالية.

وافتتح الخماسي الحديث التتويج لبعثة مصر في هيراكليون باليونان بالحصول على برونزية الزوجي المختلط من خلال الثنائي يوسف بيومي وحبيبة هيثم.

وكان المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية قد أوضح أن منتخبات مصر للكاراتيه والتجديف وكرة السلة 3X3 لم تستطع السفر إلى اليونان بسبب تأخر اصدار التأشيرات من السفارة اليونانية في مصر.