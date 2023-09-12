مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع فروع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنًا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

ووجه "مجاهد" بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما وجه بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

مياه القليوبية

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