ميرهان حسين تشارك جمهورها أحدث ظهور لها.. صور

نشرت الفنانة ميرهان حسين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها لتشارك بها جمهورها.

ظهرت ميريهان حسين بشكل مختلف حيث كانت تميل إلى البساطة فى ملابسها، وأشاد الجمهور من رواد السوشيال ميديا بإطلالتها المميزة.

يشار إلى أن الفنانة ميريهان حسين كانت قد أثارت الجدل الفترة الماضية، بعدما نشرت على صفحتها الشخصية منشورات بأنها تعانى من التجاهل من الوسط الفنى، وأنها تمتلك الموهبة ولم تطلب فى أعمال وأنها لديها موهبة التقليد أيضاً ولم تستغل فنياً، وإختتمت بقرار الإعتزال، ثم عادت وظهرت فى لقاء تلفزيونى واعلنت أن المنشور قد فهم خطأ وأنها تعتزل السوشيال ميديا ولا تقصد الفن.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين فى السينما فيلم "اتنين للإيجار" بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ميريهان حسين، إيمان السيد، محمد لطفى، ناهد السباعى، والإخراج شادى على.

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