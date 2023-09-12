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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة الشهداء يتابع أعمال رصف الشوارع

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تفقد اليوم طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال قطع الفرمة بشارع أحمد غانم ضمن شوارع الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الشهداء للعام الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والذي يبلغ طوله ٥٠٠ متر وعرضه ٦ متر بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية.

وتستهدف خطة العام المالي الجديد ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ رصف سبعة شوارع بمدينة الشهداء هم شارع الدكتور أحمد غانم من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر، وشارع التلواني بداية من شارع النصر حتى المدرسة الفكرية القديمة بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر ، وشارع عزيز طبانه من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٣٠٠ متر  وعرض ٧ متر، و شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول ٥٠٠ متر وعرض ٧ متر ، وشارع حضانة الشروق بطول ٥٠٠ متر وعرض ٦ متر، وشارع الجامع الكبير بداية من شارع الصاغة حتى شارع داير الناحية بسرسنا بطول ٥٠٠ متر تقريبا وعرض ٦ متر، وشارع كفر الشيخ منصور بداية من شارع بور سعيد حتى شارع الشيخ منصور بطول ٧٠٠ متر تقريبا مع رصف متفرعاته بطول ٣٠٠ متر تقريبا.

الخطة الاستثمارية المدرسة الفكرية المنوفية رئيس مدينة الشهداء محافظة المنوفية
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