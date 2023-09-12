النمر يشهد عرض اصطفاف وجاهزية معدات شركة مياة الشرب بأشمون

شهد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عرض اصطفاف معدات وسيارات شركة المياه والصرف الصحي والحمله الميكانيكية بأشمون، وذلك إستعداداً للتصدي لأخطار موسم الشتاء وزيادة الأمطار وسرعة التعامل المباشر معها والوقوف على مدي جاهزية الآلات والمعدات لمجابهة نوات موسم الشتاء وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات أو أي موجة للأمطار بمركز اشمون

من جانبة أكد النمر أن رئاسة مركز ومدينة أشمون مستعدة لإستقبال موسم الشتاء من خلال تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي وتطهير جميع بالوعات الأمطار داخل مركز أشمون بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بأشمون وبوجود فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع الأمطار والسيول أو أي أزمات وتفعيل غرف العمليات وتشكيل لجان للمتابعة وإتخاذ اللازم في هذا الشأن لسرعة التواصل مع شكوي المواطنين وذلك ضمن الإستعدادات التامة لمواجهة الأمطار والسيول الزائدة في فصل الشتاء.