الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تعقد ندوة توعوية بفرع برج العرب الجديد

أقيمت ندوة توعوية للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بفرع برج العرب الجديد وبديوان عام الشركة وذلك لرفع الوعي الديني ونشر الفكر الديني الوسطي المستنير وتنمية روح الإنتماء للوطن والجوانب الإيمانية والأخلاقية التي دعى اليها الدين الإسلامي؛ وذلك بحضور الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل - مدير عام الدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية الأزهر الشريف

والشيخ الدكتور فرج محسن غانم - مدير إدارة التوعية بمنطقة وعظ الإسكندرية- الأزهر الشريف والشيخ سمير حامد إسماعيل الرجيلي- واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر والشيخ رمضان عباس محمد - واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر والشيخ محمد عبد العزيز - واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر والشيخ صبحي عبدالسلام - واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر ورأفت صلاح كمال - العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية.



وقد قام بتشريف الندوة بالحضور بديوان عام الشركة المهندس إيهاب الفقى رئيس الشركة والساده النواب ولفيف من قيادات الشركة، وأعرب عن تقديرة لدور الأزهر الشريف وعلماؤه في نشر تعليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التي تعمل على التخريب وليس البناء.

IMG-20230912-WA0066

IMG-20230912-WA0077

IMG-20230912-WA0078