ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي في روما تنتخب محمد عبدالوهاب رئيسًا لها

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الوهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتخبت الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام في روما الدكتور محمد  عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة والمشرف على فريق زراعة الكبد بالجامعة بالإجماع رئيسا لها وتمنحه الزمالة الفخرية العالمية.

جاء ذلك بحضور أكثر من 2000 عالما في مجال جراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام من 70 دولة تم انتخاب العالم المصري الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة والمشرف على فريق زراعة الكبد بالجامعة تم انتخابه رسميا بالإجماع رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والاورام لمدة عامين حتى 2025 .

كما تم منح الدكتور محمد عبدالوهاب الزمالة الفخرية العالمية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم في العاصمة الإيطالية "روما" .

كما وافقت الجمعية العمومية على تنظيم مصر للمؤتمر الدولي (الكونجرس العالمي) لجراحى الجهاز الهضمي والكبد وذلك في نوفمبر من العام القادم 2024 .

وجاء اختيار ممثل مصر رئيسا للجمعية ومنحه الزمالة الفخرية نظرا لجهوده وأبحاثه وتميزه العالمي في هذا التخصص .

كما تم انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة وامين صندوق وسكرتير الجمعية من تركيا واليابان وإيطاليًا واعضاء مجلس الادارة من الولايات المتحدة الامريكية واليابان وايطاليا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية ورومانيا.

كما جاء اختيار مصر لاستضافة المؤتمر نظرًا لمكانتها الدولية المرموقة وأيضا الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به.

IMG-20230912-WA0014
IMG-20230912-WA0014
IMG-20230912-WA0015
IMG-20230912-WA0015
IMG-20230912-WA0013
IMG-20230912-WA0013
اجتماع الجمعية العمومية الجهاز الهضمي والكبد الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة المنصورة جامعة المنصورة جراحة الجهاز الهضمى
ads