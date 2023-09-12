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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. وفد عسكري مصري برئاسة رئيس الأركان يصل إلى ليبيا لتنسيق تقديم أوجه الدعم.. صور

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كافة المحن والأزمات، وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكرى مصرى برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والإغاثة الإنسانية العاجلة، بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار.

كما سيتم  فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.

وتؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء فى هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بخالص التعازى فى ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبى دانيال فى ليبيا العاصفه دانيال فى ليبيا
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