بصورة غريبة.. أسماء أبو اليزيد تفاجئ جمهورها

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور جديدة لها تشارك بها جمهورها.

وظهرت من خلال الصور بإطلالة غريبة، حيث تقفز فى الهواء وعلقت على الصورة "أخرج الطفل الذى بداخلك".

تشارك أسماء أبو اليزيد فى الموسم السينمائى الصيفى بفيلم "العميل صفر"، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائى يوم ١٦ أغسطس المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول صفر عبداللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن، يقع فى بعض المواقف بسبب ثقته فى نفسه المبالغ فيها، رغم قدراته الأمنية المحدودة فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، منذر ريحانه، فيدرا، إسماعيل فرغلى، والإخراج كريم العدل.