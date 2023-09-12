حبس المتهم بسرقة مقر إداري لمجموعة مدارس بالدقى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل المقر الادارى الخاص بمجموعة مدار بالدقى 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإدارى الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) أمكن ضبطه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.