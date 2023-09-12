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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد يشارك في ورشة عمل لغة الإشارة في العمليات الحسابية

جانب من فعاليات الورشة
جانب من فعاليات الورشة
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شارك  قطاع تعليم الودي الجديد  ورشة عمل  بعنوان المبدع الصغير “حساب الأصابع” لمجموعة من معلمى الرياضيات من مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظات الجمهورية .

وأكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن ذلك يأتي  فى إطار خطة العمل لدعم طلابنا من ذوى الهمم بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع .

يهدف البرنامج  إلى تدريب المعلمين على إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة ومن ثم دعم ونقل الخبرات لتحسين أداء الطلاب من ذوى الهمم بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع .

ووجه سيد عطية الشكر والتقدير  لإدارة التربية  الخاصة وتوجيه  الرياضيات “لغات”  بالمديرية للجهد المبذول بالبرنامج  فى سبيل الإرتقاء بالعمل والنهوض به.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

إدارة التربية الخاصة التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد تعليم الوادي الجديد
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