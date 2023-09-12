لتفانيهم في العمل.. محافظ قنا يكرم العاملين بمكتب الاتصال السياسى

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، العاملين بمكتب الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة ، لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في استقبال طلبا أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها .

حيث كرم المحافظ كلا من هيثم محمد أبوالعباس، ومنى عبدالرحيم حمزة، وسماح محمد سليمان، وسامية مبارك على، و رانيا محمد رضا، و احلام عبدالرحيم أبوبكر، و أميمة محمود احمد.

ووجه المحافظ الشكر إلى العناصر المتميزة الذين تم تكريمهم، مشيدا بأدائهم المشرف والمتميز، مؤكدا أن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة، ومسؤوليتنا هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم ، والاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل وخدمة الوطن والمواطنين .

و بدورهم قدم العاملون بمكتب الاتصال السياسى شكرهم لمحافظ قنا لحرصه على تكريمهم مؤكدين أنهم سوف يستمرون في بذل المزيد من الجهد للقيام بالأعمال المكلفين بها على أكمل وجه .