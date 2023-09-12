9 آلاف جنيه سعر الضمان.. بدء حصاد 153 ألف فدان ذرة على مستوى الجمهورية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع بمجلس الوزراء، بدء حصاد 153 ألف فدان ذرة تابعة لقطاع استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.

وأشار مركز المعلومات إلى أن إجمالي المساحة المزروعة للمحاصيل بقطاع استصلاح الأراصي، بلغ نحو 153 ألف فدان ذرة صفرة، بجانب 3 ملايين فدان الذرة الشامية، و400 ألف فدان ذرة رفيعة.

وأوضح مركز المعلومات، أن سعر الضمان الذي تم تحديده لشراء المحصول من المزارعين، وصل لـ 9 آلاف جنيه للذرة الشامية البيضاء، و9.5 آلاف جنيه للذرة الشامية البيضاء.

وسبق أن أعلن دكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، عن بداية حصاد محصول الذرة الصفراء بالأراضي التابعة للقطاع في مراقبة مطروح وبنجر السكر والمساحة المزروعة في هذه المنطقة نحو 40 ألف فدان.

ولفت إلى أن زراعة هذه المساحات تأتي في إطار زيادة إنتاج مصر من الذرة؛ لتلبية احتياجات مصانع الأعلاف وتحقيق الأمن الغذائي.