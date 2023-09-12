راتشيتانجا: نقدر التجربة العمرانية المصرية بقيادة السيسي.. وما شهدته مصر طفرة غير مسبوقة

قال الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا إلى أن حكومة بلاده تقدر الجهود التي شهدتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى في مجال التنمية العمرانية والبيئية والتي بدأت نتائجها تظهر بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن ما شهدته مصر من تنمية عمرانية طفرة كبيرة وغير مسبوقة فيما يخص بتطوير المدن القائمة أو إنشاء المدن الجديدة والذكية خاصة في ظل وجود حوالى 14 مدينة ذكية حالياً والتخطيط لحوالي 17 مدينة جديدة.

وأوضح الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا خلال لقائه مع اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية أن هذه التجربة العمرانية فريدة وينبغي أن تستفيد منها جميع الدول الأفريقية فالآليات والممارسات التي تطبقها الحكومة المصرية مبتكرة وتدعم التوازن بين العمران القائم والجديد والتكامل بينهما لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن نمط الإسكان الجديد مختلف ويضم كافة فئات المجتمع المصرى في تنسيق عمرانى متكامل يضمن خلق فرص عمل وتحقيق مستوى حياة كريمة من المواطنين من كافة فئات المجتمع وكذا الربط بين المدن الجديدة والقديمة بوسائل النقل الحديثة فهي تجربة تستحق الإشادة.

وأشار المسئول الجنوب أفريقى إلى أن من أهم أسباب زيارته للقاهرة هو دراسة التجربة العمرانية المصرية وتعلم الدروس المستفادة منها.