وزير التنمية المحلية: الدولة نجحت في تحسين مستوى معيشة 58 مليون مصري

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الدور الرئيسي للوزارة فيما يخص التنسيق بين المحافظات والوزارات المركزية لدعم عملية التنمية التي تقودها القيادة السياسية والتوجيهات الدائمة لدعم المواطن المصرى وتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر لزيادة رضا المواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة بشكل خاص والدولة المصرية بشكل عام بتوجيهات من فخامة الرئيس السيسى نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية الكبرى لدعم المناطق والفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مصري عبر تحسين تقديم الخدمات بالريف مما أسهم في تحول تلك المبادرة إلى مبادرة شعبية يدعمها كل أبناء الشعب المصرى فى جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وسفير جنوب أفريقيا وقيادات الوزارة في العاصمة الإدارية.

ولفت آمنة إلى جهود الوزارة والحكومة فيما يخص إنشاء بنية تحتية متميزة في عواصم المحافظات والمساهمة في تطوير العشوائيات والإسكان البديل للعشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان و الربط بين المدن الجديدة والقديمة بالمحافظات ووجود تواصل بينهم وقيام المدن الجديدة بدور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية لاستيعاب أعداد كبيرة من العمال وتوفير فرص عمل لهم بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الذى توليه القيادة السياسية أهمية كبرى لدعم جهود الدولة المصرية في جميع المجالات .

كما أشار إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وخفض الكربون واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والتوسع في المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيراً إلى المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتغير أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز والكهرباء وكذا مشروعات الإنارة العامة الموفرة للطاقة ، وكذا تحسين الخدمات للمواطنين مراكز الخدمات الحكومية ودعم الصناعة وترفيق المناطق الصناعية والتنمية الاقتصادية بالمحافظات والعمل على الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ودعم تطوير المنتجات والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية عبر الترويج لها من خلال "منصة أيادى مصر " .

وأكد وزير التنمية المحلية دعم الحكومة الكامل لتعزيز الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وأشار سفير جنوب أفريقيا إلى اعتزام بلاده لترتيب زيارة رفيعة المستوى لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب أفريقيا مما سيفتح آفاق التعاون في مجالات عديدة والدفع باستثمارات جنوب أفريقية هامة في مصر والتعاون بين رجال الأعمال ومؤسسات الأعمال في البلدين .