هشام آمنة: تطوير العشوائيات وبناء مدن جديدة أهم أولوياتنا في عصر السيسي

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن جهود الدولة المصرية خلال الفترة العشر سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية في تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وبناء المدن الجديدة الذكية وإعادة تطوير المدن المصرية القائمة وتطوير عواصم المحافظات وكذا مشروعات التطوير الحضرى المتكامل .

وجاء ذلك خلال استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشئون الاستراتيجية والمشاريع والتخطيط العمرانى وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

كما عرض اللواء هشام آمنة كذلك لجهود الوزارة فيما يخص المشروعات الخضراء ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة في مختلف المحافظات لتحسين مستوي النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.