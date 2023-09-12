ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هشام آمنة: تطوير العشوائيات وبناء مدن جديدة أهم أولوياتنا في عصر السيسي

اجتماع
اجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن جهود الدولة المصرية خلال الفترة العشر سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية في تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وبناء المدن الجديدة الذكية وإعادة تطوير المدن المصرية القائمة وتطوير عواصم المحافظات وكذا مشروعات التطوير الحضرى المتكامل .

وجاء ذلك خلال استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشئون الاستراتيجية والمشاريع والتخطيط العمرانى وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية  .

كما عرض اللواء هشام آمنة كذلك لجهود الوزارة فيما يخص المشروعات الخضراء ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة في مختلف المحافظات لتحسين مستوي النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا
ads