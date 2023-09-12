ضبط المتهمين بالتعدي على مدرس أجنبي بالمعاش وسرقته بأكتوبر.. اعرف القصة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتعدي على آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" داخل مسكنه بالجيزة والإستيلاء منه على مبلغ مالي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدرس بالمعاش ، يحمل جنسية إحدى الدول ، مقيم بدائرة القسم) بحضور (سيدة وشخصين) مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والإستيلاء على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى - فيزا كارد - ساعة يد - بعض الأجهزة المنزلية).

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سيدتين وزوجيهما ، لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سىء النية" (مالك محل هواتف محموله) أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.