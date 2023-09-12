وزير التنمية المحلية يبحث مع مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا مجالات التعاون

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشئون الاستراتيجية والمشاريع والتخطيط العمراني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وخلال اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بزيارة المسئول الجنوب أفريقي والوفد المرافق له للقاهرة، مشيداً بمستوى التنسيق الثنائى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومختلف التطورات الإقليمية والدولية الآخرى.

وعرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية المحور والمهم في الإشراف ومتابعة عمل 27 محافظة مصرية وتنسيق خططها مع الحكومة والوزارات المركزية، لافتًا إلى اهتمام الرئيس السيسى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تخدم حوالى 58 مليون مواطن في قرى الريف المصري والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من مياه شرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والخدمات المحلية المختلفة.

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