بالفيديو.. ري قناطر الدلتا: حدائق القناطر عمرها يتجاوز الـ150 عاما وما زالت تحافظ على رونقها

قال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، إن القناطر واحد من أعظم مشاريع الري فى القرن الـ19، وأول من فكر في إنشاؤها هو محمد علي والذي كان يهتم بزراعة القطن باعتباره مصدر العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن محمد علي فكر فى إنشاء مشروع أو عمل فني يستطيع من خلاله التحكم فى المياه، ووقع الإختيار على القناطر.

وأضاف "درويش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن منطقة القناطر تقع على بعد 22 كيلو من القاع، موضحا أنها سميت القناطر لأن مجموعة المنشآت الفنية عبارة عن فتحات أو عيون وكل عين تسمي بالقنطرة.

وتابع، أن منطقة قناطر دمياط ورشيد يتفرع فيها مياه نهر النيل إلى فرعين، موضحًا أنه إنشاء منطقة حدائق القناطر، وجلب لها أشجار من كافة البلاد، وهي معمرة ومازالت موجودة حتي الأن وعمرها تجاوز الـ150 عاما.

وأردف، مدير عام ري قناطر الدلتا، أن تلك الحدائق تتبع وزارة الري، والوزارة أتخذت على عاتقها فى السنوات الأخيرة لعمل مشروعات وتعيد إحياء تلك الحدائق وتستعيد رونقها للزوار.