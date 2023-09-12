برلماني يلتقي بأولياء أمور المدرسة المصرية الدولية بالإسماعيلية لإنهاء أزمة تعاقدات المدرسين

استقبل النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عدداً من أولياء أمور طلاب المدرسة المصرية الدولية بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية، وذلك بسبب التباطئ في تجديد التعاقدات مع المدرسين والإداريين الموجودين بالمدرسة، بالإضافة لعدم التعاقد مع مدرسين جدد لسد العجز في جميع المراحل التعليمية، مما أثر سلباً علي مستوي الطلاب والمدرسة.

وطالب أولياء الأمور، بسرعة تجديد التعاقد مع المدرسين الحاليين قبل بدء الدارسة، وصرف حوافز المدرسين الحكوميين، حيث لم يتقاضوا حوافزهم منذ نوفمبر ٢٠٢٢، بالإضافة للإعلان عن تعاقدات جديدة لسد العجز في بعض التخصصات.

كما طالبوا أولياء الأمور، تعيين أو انتداب مسئول تابع للوزارة يعمل على الربط بين المدرسة والوزارة، لحل كافة مشكلات المجمع التعليمي بشكل أسرع، بالإضافة لعمل صيانة بشكل دوري للمدرسة.

واستمع النائب "عثمان" لشكاوى أولياء أمور طلاب المدرسة المصرية الدولية بالمجمع التعليمي، وعرض المشكلة على الدكتور "رضا حجازي" وزير التربية والتعليم، لإنهاء أزمة تعاقدات المدرسين والإداريين بالمدرسة، وصرف حوافزهم.