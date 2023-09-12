رئيس أشمون يتابع أعمال رصف طريق (شما - ساقية المنقدي)

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما بمتابعة أعمال وضع طبقة المزيوت Mco اللاصقة بطريق (شما -ساقية المنقدي)، وكذا متابعة أعمال تركيب أغطية غرف الصرف الصحي به؛ وذلك تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت ورصفة.

وأشار النمر بأنه سوف يتم رصف هذا الطريق بداية من كوبري المصري وحتي مقابر ساقية المنقدي وذلك بطول حوالي 1700م ،والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الدالي للمقاولات وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.

من جانبة، أكد النمر أنه في خلال الأيام القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الطرق الأخرى بالمدينة والقري وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم.