مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركتين ألمانيتين لإنشاء مصنع تدوير الإطارات.. صور

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التصنيع المحلى واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية ، بما يسهم في العمل علي خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.



جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وكل من الشركتين الألمانيتين، الذي تم توقيعه اليوم في إطار فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، حيث شهده كل من اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

يأتي هذا التعاون في إطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة ، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبري الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء في تأسيس مصنعا بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكافة أنواع المركبات.

وأوضح أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الإستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكافة أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية ،وايضا تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه جاري اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع ، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبهما، أعرب كبار مسئولي الشركتين الألمانيتين عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرين إلي اننا نستهدف بهذا الإتفاق عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل، من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيدين بالتزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

وأضافوا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع نظم ذكية متطورة لتدوير إطارات المركبات بمختلف أنواعها بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع, مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.